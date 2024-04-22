Будуть в кінці травня – на початку червня, – Боррель про перші снаряди з чеської ініціативи
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель сказав, коли можуть відбутися перші постачання снарядів з чеської ініціативи в Україну. За словами посадовця, відправлення боєприпасів буде уже найближчими місяцями.
Боррель також зауважив, що перші партії боєприпасів, які закупили для України за межами ЄС у межах чеської ініціативи, можуть прибути наприкінці травня – на початку червня. Про це дипломат сказав за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів ЄС, у якій дистанційно брали участь також українські міністри.
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Перші снаряди мають надійти до червня
Боррель розповів, що, окрім чеської ініціативи, багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі з пошуку систем ППО. За словами дипломата, це потрібно задля координації й просування зусиль із посилення української протиповітряної оборони.
Зрештою європейський посадовець зазначив, що низка країн висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками.
Ці завдання – більше ППО і більше снарядів калібру 155 міліметрів – залишаються нашим пріоритетом,
– пояснив головний дипломат ЄС.
Борель звернувся до ЄС через російські атаки на Україну
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Росія продовжує атакувати Україну керованими та некерованими бомбами. За останні чотири місяці російська армія скинула 7 тисяч бомб на територію України, а від цих обстрілів найбільше страждає енергосистема нашої держави.
- Боррель наголосив, що Україні не вистачає зброї для самозахисту. Тому аби захистити інфраструктуру головний дипломат ЄС закликав передати не тільки системи ППО, але й ракети до них.
- Голова європейської дипломатії зазначив, що він неодноразово звертався до держав-членів євроблоку з проханням переглянути власні запаси, щоб збільшити воєнну підтримку України. Адже потрібно більше пускових установок і ракет, щоб змогти протидіяти потенційній агресії від ворогів.
- Боррель також закликав держави-члени ЄС поставити ракети до вже наявних систем ППО в Україні, а також розглянути, як ще можна допомогти Києву з озброєнням. Адже, за словами дипломата, Росія продовжує атакувати Україну ракетами, безпілотниками, керованими бомбами та некерованими бомбами.