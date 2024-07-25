Рухаємося до паритету: як снаряди від чеської ініціативи посилять можливості ЗСУ

До кінця 2024 року Чехія поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у межах своєї ініціативи. Це величезне підвищення спроможностей українських захисників.

Україна рухається до паритету, коли ЗСУ будуть відстрілювати кількість, яку стріляє ворог, або перемагатимуть у кількості та точності. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Підвищення спроможностей України

Павло Нарожний зазначив, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про 500 тисяч снарядів 155-го калібру, а також про інші калібри та інші снаряди великого калібру. Мовиться про радянські 122-й та 152-й калібри. Точну цифру інших снарядів він не назвав.

Але можемо уявити, що їхня кількість приблизно така ж. Тобто може мовитись про 800 тисяч до мільйона снарядів сумарно. Звісно, це моя версія цих подій. Тоді ми можемо сказати, що за 5 місяців, які залишились до кінця року, ми отримаємо приблизно до мільйона снарядів. Це 6 тисяч пострілів за добу на додаток до інших джерел. Це Німеччина, США,

– вважає він.

Військовий експерт припустив, що протягом цих пів року Україна матиме мінімум 5 – 7 тисяч пострілів на добу. Можливо, якась частина снарядів залишиться на арсеналах для стратегічних запасів. Однак це величезне підвищення спроможності України. Є інформація, що у росіян 10 – 12 тисяч пострілів на добу.

"Якщо у нас буде 6 – 7 тисяч, це означає, що ми будемо дуже близькі до паритету. З огляду на те, що у нас є 155-й калібр, який більш далекобійний, точний. З огляду на нашу розвідку, наявність у нас систем HIMARS, які є нашим основним козирем у контрбатарейній боротьбі", – сказав Нарожний.

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Липень 2024 року може бути рекордним щодо кількості знищених або пошкоджених артилерійських систем окупантів. Ще не кінець місяця, а їх вже понад 800. Не всі з них знищені до такого стану, що їх не можна відновити, з 2 – 3 штук можна зібрати одну, щось можна відремонтувати. Але це дуже серйозний удар по російській артилерії.

Тому ми рухаємось до паритету, до того моменту, коли ми будемо відстрілювати ту кількість, яку стріляє ворог, або будемо перемагати у кількості та точності,

– переконаний засновник БО "Реактивна пошта".