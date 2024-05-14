Один проти 4 окупантів: боєць Нацгвардії самотужки дав відсіч ворогу й утримав позицію

На всій лінії фронту точаться запеклі бої. Інколи українським захисникам доводиться захищати позиції й нерівному бою, адже ворог постійно суне й намагається захопити позиції.

Боєць однієї з бригад дав потужну відсіч ворогу на позиції поблизу Кліщіївки. Нацгвардієць був сам на позиції й відбив атаку 4 окупантів.

Дивіться також Харківщину штурмує багато піхоти Росії без бронетехніки, – "Гострі картузи"

Один у полі воїн

У пресслужбі Нацгвардії опублікували відео, як боєць 5 Слобожанської бригади НГУ тримав позицію, даючи відсіч 4 окупантам. Стрілецький бій стався в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Ворог намагався штурмувати позицію, але нацгвардієць дав відсіч.

На опублікованих кадрах видно, як 4 російських загарбників намагаються захопити позицію. Втім, ворогу це не вдалося. Боєць 5 Слобожанської бригади НГУ двох окупантів ліквідував самотужки, а ще двом давав відсіч, поки не надійшла допомога з сусідньої позиції. Тоді захисники ліквідували ще 2 загарбників.

Війна – це про силу духу та жагу до життя,

– додали в Нацгвардії у дописі до відео.

Один нацгвардієць давав відсіч 4 окупантам: дивіться відео (Увага! Відео містить чутливий контент! Не рекомендовано до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім! 18+)

На всій лінії фронту точаться запеклі бої