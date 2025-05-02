Нам потрібно говорити про мобілізацію всієї країни, – боєць "Азову"

Зараз в Україні необхідно говорити про мобілізацію всієї країни, а не лише військовослужбовців. Йдеться про переведення країни, зокрема підприємств, на військові рейки.

Про це розповів командир бригадно-артилерійської групи у 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" Богдан Цимбал в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також Ідіть в адекватні підрозділи, обирайте напрямок, – військовий закликав чоловіків до мобілізації

Як має відбуватися мобілізація в Україні

Богдан Цимбал пояснив, що хоч мобілізація в Україні й потрібна, він все ж виступає за контрактну армію. За словами військового, для того, щоб люди були вмотивованими служити, потрібне справедливе грошове забезпечення та реформи.

Однак зараз це втілити складно, адже ситуація на лінії фронту залишається напруженою.

Але нам треба зараз говорити не лише про мобілізацію військовослужбовців, а й про мобілізацію всієї країни в загальному. Тобто ми повинні поставити країну на військові рейки, перевести підприємства для військових потреб,

– наголосив Богдан Цимбал.

За його словами, перші зміни настануть тоді, коли вдасться сформувати нові корпуси – це дасть змогу зменшити потребу в примусовій мобілізації. Військовий наголосив, що якщо вся країна працюватиме "для фронту і на фронті", це суттєво вплине на ситуацію.

Цимбал зауважив, що зараз частина військовозобов'язаних намагається уникнути мобілізації, зокрема шляхом незаконного перетину кордону, що він вважає неприйнятним. Водночас, на його думку, щоб люди не боялися мобілізації, військові підрозділи мають чітко демонструвати, які умови служби пропонуються: яка підготовка, які гарантії, яке забезпечення та яку посаду можна отримати.