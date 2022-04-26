Умови для операцій середньовічні: боєць "Азову" розповіла про госпіталь і поранених у Маріуполі

Боєць "Азову" з позивним "Нава" розповіла про госпіталь і поранених у Маріуполі. Зокрема вона пояснила, що медикам дуже важко працювати під обстрілами.

Відповідну інформацію боєць ексклюзивно розповіла 24 каналу боєць Валерія з позивним Нава. Також пояснила, що росіяни відразу цілеспрямовано гатили по машинах медичної допомоги.

Зауважте Лежать на підлозі й слухають, як по них б'ють ракети: моторошні фото поранених з "Азовсталі"

Госпіталь у Маріуполі працює у жахливих умовах

Госпіталь у облозі працює у жахливих умовах – під постійними обстрілами російської авіації, артилерії. Умови для проведення операцій, можна сказати, середньовічні,

– повідомила Нава.

Валерія розповіла, що лікарям доводиться оперувати людей під світлом налобного ліхтаря.

Зокрема додала, що не вистачає медиків та медичних сестер, адже серед них є і двохсоті, і трьохсоті.

Людям не вистачає ліків

"Працюють вони (медики – 24 канал) цілодобово. Медикаментів теж не вистачає. Навіть знеболювальних і препаратів для наркозу, антибіотиків", – розповіла Валерія.

Саме тому навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати сепсис, перитоніт, гангрену.