Росіяни нічого не підозрювали і "поклали" купу своїх: боєць ГУР про повернення "вишок Бойка"

Силами спецпідрозділу ГУР МО "Артан" Україні вдалося повернути контроль за так званими "вишками Бойка", які Росія захопила ще у 2014 році. Коли українські бійці проводили спецоперацію, то окупанти навіть нічого не підозрювали.

Андрій Мельник, командир взводу спецпідрозділу "Артан", відомий за позивним "Фаворит", розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, як відбувалося повернення контролю за "вишками Бойка".

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Для чого росіянам були "вишки Бойка"

"Фаворит" пояснив, що росіяни використовували "вишки Бойка" для військових цілей, щоб володіти ситуацією у цій частині Чорного моря.

Щодо вишок, то, зрозуміло, росіяни використовували їх певною мірою як бази, як об'єкти, де стояли РЛС та РЕБи, завдяки чому окупанти мали і прикриття, і обізнаність щодо ситуації у цій частині моря,

– сказав Мельник.

Водночас він зазначив, що Росія грабувала Україну з 2014 року, оскільки використовувала "вишки Бойка" для видобутку українського газу.

"Але, уявіть собі, вони увесь цей час з моменту захоплення та буксирування платформ (у 2014 році, – 24 Канал), використовували їх ще й для видобутку газу. Тобто навіть після повномасштабного вторгнення ра*исти ані на мить не забували про те, що треба нас обкрадати", – розповів "Фаворит".

Як відбувалося повернення "вишок Бойка" під контроль України

Боєць "Артану" розповів, що повернення "вишок Бойка" відбувалося одна за одною. Через те, що спецпризначенці діяли дуже тихо, то окупанти, як припустив Мельник, нічого не підозрювали.

Повертали ми їх поступово, одну за одною. Як росіяни це пропустили? Гарне питання. Ми робили все максимально тихо. Думаю, на четвертій платформі навіть не здогадувалися, що перші три вже під нашим контролем,

– сказав "Фаворит".

Разом з тим, Мельник зазначив, що росіяни поклали багато своїх, коли "Артан" повертав "вишки Бойка" під контроль України.

"Нагорі, десь у штабах, вороги не могли не знати про втрати, оскільки нас атакували літаки. Пілоти їм доповідали, але людей ті штабні генерали не попередили. Могли б провести евакуацію чи ще щось. Поклали купу народу на рівному місці. Типовий російський підхід. Та й взагалі вони так чи інакше програють на суші й на морі", – резюмував "Фаворит".

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