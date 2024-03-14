На фронті вам лишається лише вмерти, – "Свобода Росії" звернулася до російських солдатів
Боєць легіону "Свобода Росії" з позицій звернувся до військових Росії. Воїн заявив, що у росіян є вибір: або йти в полон, або воювати поруч з ними проти путінського режиму.
Вранці 12 березня легіон "Свобода Росії" оголосив про запуск операції в Курській та Бєлгородській областях. Бійці легіону опублікували відео, у якому наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна.
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Звернення легіону до російських військових
В четвер, 14 березня, в телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" оприлюднили аудіозвернення.
Там зазначили, що це повідомлення для путінських військ прямо з мінометної позиції.
Так, боєць легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" звернувся до російських військовослужбовців на тлі операції в прикордонних областях.
Воїн закликав російських військових здаватися в полон, або приєднуватися до них у боротьбі проти режиму Путіна.
Російські солдати і офіцери, в російській армії зараз робити нічого – тільки помирати. Раніше у вас був непростий вибір: піти і згинути в м****му штурмі, або перейти лінію фронту по мінних полях, щоб зберегти життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми – легіонери – самі прийшли до вас. Вам достатньо вийти до нас без зброї з піднятими руками,
– зазначив "Цезар".
Боєць легіону наголосив, що російські військові є співвітчизниками добровольців. За його словами, легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму.
"Ви можете здатися в полон, зберегти собі життя. А якщо у вас залишилась совість та військова честь, ви можете стати поруч з нами і поруч з нами поборотися за світле майбутнє нашої батьківщини", – додав Цезар.
Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області: коротко
- Бійці Легіону та РДК неодноразово впродовж кількох днів зверталися до жителів Курська та Бєлгорода, а також місцевої влади із закликом про евакуацію.
- Однак впродовж цього часу російське керівництво не вжило жодних заходів для евакуації. Ба більше, стало відомо, що воно умисно блокує евакуацію місцевого населення.
- Джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де триває рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.