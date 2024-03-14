"Кайфую від того, що рятую людей": як боєць "Муха" з 93 ОМБр евакуює поранених квадроциклом

Комфортним такий спосіб евакуації не назвеш: пораненого вкладають на дерев'яні ноші та знерухомлюють, усі нерівності дороги він буквально відчуває на собі. Але іноді це – єдиний спосіб врятувати життя. Як відбувається евакуація квадроциклом, розповів боєць 93 ОМБр "Муха".

У новому сюжеті проєкту "Український Свідок" – пілот квадроцикла із позивним "Муха" з 93 ОМБр "Холодний Яр". Він евакуює поранених побратимів на лиманському напрямку, інформує 24 Канал.

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Як "Муха" евакуює поранених квадроциклом

"Муха" розповів, що все залежить від ступеня поранення.

Якщо той у свідомості, якщо він один і при тямі, то просто сідає назад. Якщо лежачий, то я вкладаю його на ноші, пристібаю і їду на точку евакуації. Там його зустрічає інший екіпаж, на авто, який везе пораненого вже на стабілізаційний пункт,

– зазначив боєць.

Відомо, що для евакуації боєць "Муха"використовує Kawasaki 750. Його максимальна швидкість – трохи більше 100 кілометрів за годину. По грунтовій дорозі квадроцикл може розганятись до 35 – 50 кілометрів за годину.

Так, пілот забирає побратимів майже з "нуля", куди ворог не дістане стрілецькою зброєю. "Іноді туди може прилітати артилерія, можуть літати дрони", – каже "Муха". Він розповів, що працює без автомата, оскільки той йому "тільки заважає".

Найкраща погода для евакуації – це туман та дощ. "Це моя безпека, – каже "Муха". – Найскладніше – коли бруд замерзає, їдеш ніби по цеглинах. По відносно нормальній дорозі я дістаюся місця за 30 хвилин, а якщо вона замерзає, то буває, що й півтори години. Це без "трьохсотих" (поранених), з "трьохсотими" ще складніше".

"Муха" згадує ніч, коли в нього було близько десяти виїздів. За його словами, тоді він провів за кермом квадроциклу майже 24 години. "Енергетиків я не вживаю, можу тільки водички попити, – каже водій. – Буває, відчуваєш, що зірки зійшлися і ти можеш все. Тоді дієш на адреналіні та на характері. Якщо не злізати з квадроцикла, то можна працювати без їжі і добу".

"Муха" розповів, що спершу він рахував врятованих, а згодом перестав.

Я кайфую від того, що роблю. Рятувати людей квадроциклом – найкраща робота у світі,

– наголосив боєць "Муха".

Що відбувається на фронті