Мрія батька – поставити сина на ноги: історія важкопораненого бійця Віталія

Командир зенітно-ракетного комплексу дальнього радіуса дії Віталій отримав поранення в голову на Донбасі. Через це у військового частково пошкоджений мозок.

Батько бійця розповів, що вже п'ять місяців сидить біля сина. Він щодня читає йому. Також розповідає журналістам, який є прогрес у самопочутті сина.

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Що батько каже про стан військового

Батько Сергій розповів, що 5 місяців тому уламок артилерійського снаряда влучив у голову бійця.

З того часу батько не відходить від сина – він кожного дня приходить до нього в лікарню, читає йому листи та коментарі підтримки. Батько переконує Віталія, що він одужає, буде розмовляти та ходити.

Я почав запитувати: "Ти знаєш, хто я". Він сказав: "Тато". Це ми вже починаємо прогресувати. Вже стаємо на ноги. Це моя така думка,

– розповів батько Віталія.

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Батько військового каже, що Віталій розуміє, коли до нього приходять – він відволікається, у нього змінюється настрій. Сергій розповів, що він ніколи не стане на коліна перед росіянами та зберігає силу духу.

Буду повзти, але я його поставлю на ноги. Це моя мрія,

– сказав батько Віталія.