Росіяни змінили тактику на Бахмутському напрямку: в ЗСУ розповіли деталі

На Бахмутському напрямку тривають одні з найзапекліших боїв. Нині росіяни на цій ділянці фронту дещо змінили тактику.

Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він розповів, що нині окупанти техніку бережуть більше, аніж піхоту, передає 24 Канал.

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Нова стара тактика

Калашніков розповів, що нині на Бахмутському напрямку ворог більше береже техніку, аніж піхоту. Тому мобілізовані вже навіть не проходять навчання, а відразу відправляються на передову. Тому штурмові дії на Бахмутському напрямку відбуваються за мінімальної участі техніки, або ж взагалі без неї

Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони,

– заявив Калашніков.

Якщо мобілізовані можуть закріпитися на позиціях, то тоді військове керівництво Росії перекидає досвідченіших окупантів, які мають бойовий досвід, разом з технікою.

"І вже вони починають окопуватись і створювати вогневий рубіж. Пропаганда у них працює, мізки промиваються. І вони дійсно вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон", – додав пресофіцер.

Активно використовують КАБи

Калашніков додав, що російські військові також намагаються частіше використовувати керовані авіабомби. За його словами, артилерія працює в окупантів не так влучно, як їм хотілося б.

Так, окупанти здійснюють за добу від 10 до 12 тисяч пострілів з артилерії, однак Калашніков запевняє, що це не та кількість, яка необхідна для активних штурмових дій. Тому ворог активніше використовує КАБи, намагається штурмувати й завдавати вогневого ураження.