Щоразу посуваємо ворога назад, – солдат ЗСУ розповів про успіхи на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують тиснути на ворога і звільняти свою землю. Однак темпи та інтенсивність просування ЗСУ залежить від багатьох факторів і не варто розраховувати на швидкий прорив, це продумана і поступова робота.

Про це 24 Каналу розповів Антон Петрівський – старший солдат 80 ОДШБр. Він повідомив, які бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку і хто тримає ініціативу.

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За словами військового, на відтинку фронту, де працює 80 ОДШБр ЗСУ наступальні дії відбуваються постійно, з моменту, коли вони опинилися на Бахмутському напрямку для стримування ворога на околицях міста.

Ми щоразу просуваємо їх назад, посадка за посадкою,

– розповів Петрівський.

ЗСУ наступають в Бахмуті

Раніше в самому Бахмуті відбувся тактичний відступ сил оборони України на околиці, а зараз там тривають контрнаступальні дії.

Відбулися також наступальні дії в районі Берхівського водосховища, ЗСУ зайнявши важливу висоту, яка може посприяти подальшому оточенню Бахмута.

В передчутті українського контрнаступу окупанти будували оборонні споруди по усій лінії фронту. На Бахмутському напрямку військовослужбовець оцінив їх як досить якісні. Там росіяни серйозно окопалися, що створює додаткову перешкоду для українських оборонців у взяті окремих ділянок.

Однак наші бійці підвищили рівень майстерності щодо захоплення їхніх оборонних споруд, і зараз росіянам уже набагато важче втримувати окопні лінії та інші інженерні споруди,

– додав Петрівський.

Інколи на контрнаступальні дії ЗСУ може впливати погода, однак загалом інструментарій і фактори впливу української армії на фронті широкі, мовиться про артилерію, піхоту, танки, дрони, які знищують склади з боєприпасами тощо.

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Від чого залежить інтенсивність наступу

Українське військове командування неодноразово заявляло, що наступ, зокрема на Бахмутському фронті буде іншим, ніж це відбувалося на Харківщині чи на Херсонщині. Це скрупульозна, довга і поступова робота.

Хоча командування ворога не відзначається розумом та далекоглядністю, однак вони все ж враховують певні свої помилки, зауважив боєць.

Вони врахували помилки Слобожанської та Херсонської контрнаступальних операцій ЗСУ, тепер намагаються щільніше влаштовувати свої оборонні позиції на Південному напрямку.

Але, як ми бачимо, наше просування триває. Однак не треба розраховувати, що буде швидкий успіх. Цей успіх в будь-якому випадку буде, просто нам потрібно звикнути до того, що інтенсивність ведення певних бойових дій на різних напрямках є різною,

– наголосив військовослужбовець.

Інтенсивність боїв залежить від укріплень росіян, від ландшафту, від засобів оборони ворога на певних відтинках, від його тактики і підготовки.

Зрештою рано чи пізно росіяни почнуть "сипатися", і просування ЗСУ відбуватиметься інтенсивніше, але важливо не плекати ілюзію, що окупанти здадуться вже завтра, це може тривати досить довго. Варто лише вірити в українську армію, допомагати і робити все для спільної перемоги.

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