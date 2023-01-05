Звільнення Кремінної дасть можливість деокупувати всю Луганщину, – військовий експерт

Поблизу Кремінної ворог стягує війська та техніку. Окупанти готові будь-якою ціною утримувати місто, бо воно має важливе логістичне значення для російської армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що місто для росіян є стратегічно важливим.

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З’явилася інформація від очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, що російські окупаційні війська "просідають" у напрямку Кремінної Луганської області, тому стягують туди більше сил. Туди звозять і "вагнерівців", і "свіжомобілізованих".

Кремінна принципово важлива

За словами Черника, для росіян цей напрямок є критичним, бо там прокладена важлива автомобільна траса Р-66, яка є дуже серйозною логістичною ниткою для забезпечення усього східного плацдарму.

Водночас це є воротами на Старобільськ. Якщо вже така операція складеться, то ми обов’язково законстатуємо каскадне обвалення східного плацдарму. А це вже наближення того, про що ми мріємо – вихід на адміністративний кордон Луганщини,

– підкреслив Черник.

Черник про бої поблизу Кремінної: дивитися відео

Ситуація на Бахмутському напрямку

Бої неподалік Бахмута Чернику нагадують битву під Верденом 1916 року, коли німці і французи взаємно себе там виснажували. Тоді битва вийшла із нульовою сумою, але відбувся критичний момент саме для німців – вони виснажилися стратегічно, підірвали свої головні обороноздатні потужності.

Мені видається, що те ж саме станеться і з російським східним угрупуванням під Бахмутом,

– додав військовий експерт.

Росіяни не можуть відступити

Не можуть росіяни відступити з низки міркувань, переконаний Черник. Окупанти мають твердий наказ стояти, бо це вже питання принципу персонально для Владіміра Путіна та Сєргея Суровікіна.

Нині до Дебальцівського залізничного вузла відстань 42 кілометри, і він перебуває під українським вогневим контролем. Якщо ми втрачаємо цей вогневий контроль, російське забезпечення зростає кратно, зауважив спікер. Himars працюють на 74 кілометри. Росіяни будуть робити все, щоб відсунути ці наші рубежі.

Із 1 серпня 2022 року до 5 грудня 2023 року просування на 14 кілометрів для "другої армії світу" більш ніж скромні показники, переконаний військовий.

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