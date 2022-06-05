Бої біля Слов'янська, Лисичанська та Лимана: у Генштабі назвали найгарячіші точки на Донбасі

Ворог продовжує цинічно атакувати східні регіони України. У ході битви за Донбас обидві сторони зазнають втрат. Страждає особовий склад ворожої армії, з іншого боку – цивільна інфраструктура України, по якій беззупинну несеться ворожий вогонь.

Так, за даними Генштабу від 5 червня, на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов'янськ та Лисичанськ.

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Де тривають активні бойові дії: дані за 5 червня

Як повідомляють у Генштабі, складною залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Протягом доби ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Тошківка,

Устинівка.

Для обстрілів росіяни використовували більшість наявної зброї, зокрема міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Значні зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов'янськ, цивільну інфраструктуру населених пунктів:

Чепіль,

Дібрівне,

Вірнопілля,

Довгеньке,

Богородичне.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ. Утім, тут ситуація дещо краща. Генштаб повідомляє, що в ході наступальних дій противник втратив чимало живої сили, озброєння і техніки.

Наразі бойові дії тривають,

– підсумовує Генштаб.

На цьому ж напрямку ворог розпочав ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Старий Караван.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснюють обстріли районів населених пунктів:

Комишуваха,

Миколаївка,

Білогорівка,

Покровське,

Доломітне.

Поблизу Бахмута та Берестового ворог застосував штурмову та армійську авіацію. Також відомо про штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник не проводив активних бойових дій. Проте вів обстріли цивільної інфраструктури. Генштаб інформує, що найбільше постраждали такі населені пункти, як:

Зайцеве,

Нью-Йорк,

Торецьк,

Красногорівка,

Мар’їнка,

Успенівка,

Оріхів,

Кам’янське.

Завдавали росіяни ударів і з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації. Вибухи лунали поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

Росіяни мобілізують чоловіків із Донецька та Луганська

Через значні втрати, які противник зазнає у бою проти Збройних Сил України, їм доводиться шукати живу силу на українських територіях. Плацдармом для пошуку солдатів стали тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях", – пишуть у Генштабі.

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