Сили оборони відбили позиції біля Тернів: "Азов" показав кадри боїв

Захисники відкинули ворога від Тернів та Ямполівки й закріпились на звільнених позиціях. Окупанти штурмували ці позиції від почату року.

В "Азов" розповіли, що від початку року росіяни безперервно атакували позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище.

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Як захисники відбили навалу окупантів поблизу Тернів

В результаті успішної операції, проведеної 12-ою бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ою окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях,

– повідомили захисники.

Частина окупантів зазнала важких втрат. Наші воїни десятками знищували ворожу техніку, а особовий склад — сотнями.

Тепер російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично та без будь-якого плану.

Пресслужба "Азов" показала ліквідацію окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій. Кадри записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів: відео 18+