Варіанти два: чим може закінчитись загострення боїв біля Вугледара

Ситуація все більше загострюються біля Вугледара на Донеччині. Ворог не шкодує сил та засобів, аби тиснути на місто і має просування за останній час.

Найближчими днями українським силам оборони доведеться ухвалювати одне з двох непростих рішень. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Загрози для ЗСУ

Днями аналітики з видання Forbes написали, що з’явилася реальна загроза оточення 72-ої ОМБр ЗСУ біля Вугледара.

Нагадаємо, що бійці бригади боронять місто близько 20 місяців і за цей час змогли розгромити кілька бригад ворога. Зокрема росіянам довелося двічі змінювати склад 155-ої бригади. Зараз там працює 42-а бригада Росії, яка подекуди уже прорвалися до околиць міста.

Ситуація дуже складна. Ворог практично підійшов до міста зі сходу, під вогневим вогнем тримають кілька доріг із заходу, із північного сходу частини росіян також нависають над містом,

– зауважив Світан.

Він пояснив, що Вугледарський гарнізон Збройних Сил України пов'язаний із Курахівським, і якщо йому доведеться відходити, у складній ситуації опинитися і Курахівський.

"Найближчі тиждень – півтора буде вирішуватись питання по цьому напрямку", – переконаний аналітик.

Варіантів два:

аби не потрапити в оточення, ЗСУ доведеться ухвалювати рішення про відхід, якщо не вдасться стабілізувати ситуацію;

для того, аби залишити контроль над цією місцевістю, там потрібні додаткові сили і засоби. Зокрема не вистачає касетних боєприпасів, FPV-дронів, щоб нищити російську піхоту.

Зауважимо, що місто Вугледар практично знищене від інтенсивної роботи російської артилерії та тактичної авіації, яка скидала величезну кількість КАБів.

Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що відхід ЗСУ із Вугледара дозволить ворогові безпечніше організувати логістику із Донецької в Запорізьку область.