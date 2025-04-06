"Далі – ще цікавіше": у ЗСУ потролили заяву пропагандистів щодо боїв на Бєлгородщині

Українські сили продовжують обмежені атаки у Бєлгородській області. Російські пропагандисти заявили про нібито оточення наших військових у районі Поповки.

Так, один із ворожих блогерів виклав свою версію подій у районі Поповки. 225-й окремий штурмовий полк відреагував на чергову маячню росіян, передає 24 Канал.

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Що сталося у Поповці

Так званий блогер повідомив, що вранці на південний захід від Поповки воїни ЗСУ вдягнули "розпізнавальні знаки у вигляді білих пов'язок" і зробили накатали на позиції російської 34 бригади. Окупанти були змушені відступити на 600 метрів вглиб. Втім, наразі, як стверджує пропагандист, російська 155-та бригада веде штурм і зачищує позиції зайняті противником.

"Можливості евакуації чи підведення резервів для противника також заблоковані", – заявив росіянин.

225-й окремий штурмовий полк потролив повідомлення ворога.

"Точно, саме так: заблоковані і стоїмо з піднятими руками. Клоуни, ви ж навіть своїх офіцерів не змогли вивезти! Жити хочуть – охоче допомагають. Прямо зараз дроноводи ріжуть логістику, а далі – ще цікавіше", – відповіли захисники на брехню окупантів.

До слова, у ДПСУ спростували заяву міноборони Росії про захоплення Басівки на Сумщині.