Чим загрожує просування росіян до Курахівського водосховища: огляд фронту від Світана

По усьому східному фронту ситуація залишається важкою. Поки ЗСУ вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, росіяни атакували на кількох напрямках.

Детальніше про рух ворога та загрози в щоденному огляді фронту для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удар по базі ПВК "Вагнера"

В мережі з'явилися кадри, як вибухає колишня база ПВК "Вагнера" в Молькіно, що в Краснодарському краї. Саме там свого часу проходив рекрутинг та навчання приватної воєнної кампанії.

Імовірно, ПВК віддається ехо походу на Москву. Хоча вони вже могли створити партизанські загони, які можуть працювати всередині Росії на її розвал,

– зауважив Світан.

Атака по Криму

Також дуже вибухово було в Криму. Атаку чули в Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. Місцеві пабліки написали, що Україна атакувала півострів ракетами ATACMS.

Поки Україна не має дозволу працювати 300-метровими ATACMS по території Росії, оптимально їх використовувати саме по воєнних об'єктах в Криму, пояснив військовий аналітик.

Імовірно, вчора був залп ATACMS. В Криму досі розташовані частини тактичної авіації Росії, аеродромно-технічне обладнання, зв'язок і локатори російських радіотехнічних військ,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

Бої на Сході

Поки сили оборони України знекровлюють армію ворога на Курщині, інші підрозділи змогли просунутися на Бахмутському напрямку в бік населеного пункту Красна Гора.

Поки що росіяни перейшли в режим оборони на цьому напрямку, адже їх утримує Слов'янський гарнізон ЗСУ. До того ж ворог не закопується там з надією, що в майбутньому зможе рухатися. Цим і скористалися сили оборони.

Водночас противник почав надзвичайно тиснути в напрямку Часового Яру. Також частину позицій було втрачено в напрямку Кліщіївки.

Відчутне просування ворога на Курахівському напрямку біля селища Гостре. Там ворог застосовує величезну кількість керованих авіаційних бомб.

Підійшли майже до Курахівського водосховища. Обходять Георгіївський укріпрайон і рухаються північніше траси Мар'їнка – Курахове. Ситуація серйозна. Якщо ворогові вдасться дійти до Курахового, не буде сенсу вибивати його звідти, потрібно буде виходити з Невесельського, аби вирівняти фронт,

– пояснив Світан.