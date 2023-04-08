Росіяни активізували атаки біля Мар'їнки: чому ворог розпорошує свої сили
Відомо, що ворог підтягує свої сили на Бахмутський напрямок. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що 7 квітня найзапекліші бої тривали в районі Мар'їнки.
Так противник намагається розтягти українські сили і спробувати досягти хоча б мінімального успіху на якомусь відтинку фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.
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Генштаб повідомив, що найзапекліші бої зараз тривають за населені пункти Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка. Напередодні в Мар'їнці ЗСУ відбили 29 наземних атак ворога.
Чому ворог активізувався біля Мар'їнки
Харук припустив, що неуспіх окупантів на Бахмутському напрямку міг спровокувати їхні спроби досягти переваги в напрямку Мар'їнки.
Тим більше, що Мар'їнка безпосередньо біля Донецька і це питання не стільки навіть військово-стратегічне,
– додав мовець.
Він вважає, що так противник хоче відкинути українські війська подалі від тимчасово окупованих територій, щоб убезпечити їх від потенційних обстрілів чи атак з нашого боку.
Військовий експерт впевнений, що росіяни продовжуватимуть спроби знайти слабкі місця в українській обороні й шукатимуть можливості досягти хоча б локального успіху.
Останні новини з донецького фронту
- На Сіверському напрямку українські сили оборони намагаються відтягнути сили ворога з Бахмута. Росіяни поблизу Сіверська опинилися в напівоточенні з відсутністю логістики.
- Росіяни атакують Авдіївку, але українські сили оборони дають відсіч. Британська розвідка повідомляла, що Авдіївка за рівнем військових дій може стати другим Бахмутом.
- Сергій Череватий розповів, що ворог продовжує, попри великі втрати, атакувати позиції ЗСУ. Подекуди втрати російської сторони в кілька разів перевищують втрати наших захисників.