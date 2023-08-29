Росіяни можуть опинитися в оточенні: які перспективи відкриваються перед ЗСУ на Півдні

Українські військові продовжують наступати на Півдні. Зараз вдалося "забити клин" в першу лінію оборони окупантів між Роботиним та Вербовим Запорізької області.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що українські військові продовжують розширювати клин у напрямку Вербового.

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Що буде після звільнення Вербового

Як наголосив Коваленко, зараз ресурси російських окупантів поступово сковуються на флангах. Це може привести до оточення загарбників на деяких ділянках після подальших успіхів ЗСУ.

Зараз українські військові здійснюють активний вогневий вплив на окупантів в бік Вербового. Це не дозволяє загарбникам спробувати просуватися вперед.

Вербове – важливий населений пункт, який допоможе Силам оборони вийти на трасу 0401. Ця траса також йде Токмак через Очеретувате. До речі, просування в напрямку Очеретуватого в межах цього клину теж відбуваються. З Вербового також відкривається шлях на Пологи,

– зауважив Коваленко.

Загалом українські військові тиснуть одразу на кілька логістичних артерій окупантів. Це надзвичайно важливо. Адже, до прикладу, звільнення Пологів відкриває шлях на Бердянськ. Така ситуація однозначно плутає окупантів, адже ЗСУ можуть почати рухатися в різних напрямках.

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Найцікавіше те, що це навіть не питання, куди окупанти відправлять підкріплення. Якщо буде успіх на цьому напрямку до Пологів, то окупанти можуть в деяких локаціях опинитися в оточенні, якщо своєчасно не виведуть підрозділи,

– зазначив Коваленко.

Дещо східніше також триває робота зі звільнення Старомлинівки. Однак для цього спершу потрібно вибити окупантів із Завітного Бажання, поблизу якого вже точаться бої.

Ситуація на фронті: коротко