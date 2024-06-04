Росіяни приречені, ЗСУ проводять успішні контратаки на Харківщині: огляд фронту від Світана

На Харківщині тривають важкі бойові дії. Проте останнім часом українські оборонці таки перехоплюють ініціативу.

В чому невиграшність російських позицій там і як розвиватимуться далі бойові дії проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удари по воєнних об'єктах Бєлгорода

У мережі з'явилися відео ударів по російській установці С-300/С-400 в Бєлгороді. Повідомляється, що це сталося 2 червня. Досі подібні атаки відбувалися на тимчасово окупованих територіях, натомість до об'єктів, уражених цієї ночі, відстань від лінії фронту приблизно 60 кілометрів.

"Himars зараз працюють з ракетами М31 з дальністю трохи більшою за 80 кілометрів", – додав полковник запасу.

Згодом після детонації ракет там відправились “до Кобзона” і місцеві окупанти.

Однак полковник запасу зауважив, при умові, якщо ворог відсуне свої установки ще на 20 кілометрів, їх дістати подібними ракетами буде неможливо. Тому Україні конче необхідний дозвіл бити по Росії ракетами М39 з Himars дальністю хоча б 100 миль.

Це тип касетних боєприпасів, який зможе накривати значні площі. Свого часу удар ними по ворожому аеродрому в Луганську вивів з ладу близько двох десятків літаків. До того ж ця дальність дозволить бити по ворогові та техніці практично по всій транскордонній зоні.

Бої на Харківщині

На Вовчанському напрямку останні 72 години українські оборонці успішно атакують ворожі позиції. Про це окупанти самі пишуть у російських пабліках. Оперативно-тактичне командування військ "Хортиця" повідомило, що в полон вдалося взяти 60 окупантів на півночі Вовчанська.

Світан пояснив, що росіяни поставили завдання зв'язати наші війська на цій території, але зайшли надто глибоко.

Це свідчить про недалекоглядність командирів, адже заходити на 10 кілометрів з тою кількістю сил та засобів — це підписати собі смертний вирок. Всього було залучено близько 10 тисяч особового складу.

Вони потрапили в капкан. Ми почали залучати сили та засоби, аби втримати фронт. Зараз там досить серйозна ешелонована оборона, до того ж ЗСУ почали включати механізми активної оборони, контратакувати по різних позиціях, а в росіян не вистачає резервів,

– пояснив військовий аналітик.

Ворог за цей час не зміг закопатися, а сили оборони уже почали витискати їх, створюючи мінікотли, беручи окупантів в полон.

Контрнаступ і перемовини

Водночас полковник ЗСУ запасі вважає, що ідея перемовин зараз є неможливою. Це лише дасть ворогові час, аби накопичити сили та засоби для нового витка бойових дій. Крім того, Україні досі не вистачає, як мінімум, авіаційної компоненти, аби розпочати повноцінний контрнаступ. Є можливість лише контратак на певних відрізках фронту.

Оптимальним варіантом Світан вважає завдавати якомога більше ударів по тимчасово окупованому Криму, адже це закрита територія для росіян, на якій можна ефективно знищувати військові об'єкти.

Питання лише в зброї, яку зараз нарешті активно почала отримувати Україна. Бити по росіянах в Криму варто до тих пір, поки вони не виснажаться і не почнуть залишати півострів.

Удари по Криму – пріоритет цього року. Адже стаціонарні військові об'єкти перенести неможливо,

– резюмував аналітик.