Розгром росіян на Куп'янщині: комбат розповів, як вдалося відбити атаку

Російські окупанти намагаються захопити лівобережжя Куп'янщини у Харківській області. Втрати у ворога значні. На одній з ділянок за два тижні вдалося знищити близько 90 одиниць різної військової техніки.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на Харківщині тривають інтенсивні бої. Нещодавно спільно з іншими підрозділами відбили чергову атаку ворога в напрямку Кругляківки. Вдалося пошкодити 8 одиниць військової техніки. Згодом більшість була знищена.

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Що відомо про бойові дії на Харківщині

Як розповів військовий, близько місяця тому окупанти зайшли в населений пункт Кругляківка, що на лівобережжі Куп'янщини. Щоб добратися туди, ворог упродовж приблизно двох тижнів залучив понад 100 одиниць різної військової техніки. 90 з них були знищені за цей період. Втрати серед особового складу також були значними.

Зараз у них є проблеми із забезпеченням угруповання в Кругляківці. Сили оборони знищують військову техніку ворога, на якій підвозять провізію, боєприпаси тощо.

Їм не встигають своєчасно підкидати необхідну провізію. Відповідних у них як фізичний голод, так і "голод" з озброєнням та боєприпасами. Так чи інакше ворог пробує подолати ці виклики. Затягує особовий склад пішим ходом. Для заходу в Кругляківку окупанти йдуть пішим ходом близько 12 кілометрів. З 10 штурмовиків до передових позицій доходить 1-2. Решту Сили оборони знищують. Але потік йде постійний,

– розповів Федоренко.

Противник намагається розширити клин на лівобережжі Куп'янщини. Ті дії, які зараз роблять Сили оборони України на цьому напрямку дадуть можливості в короткостроковій перспективі зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

Яка ситуація на Куп'янщині: дивіться карту бойових дій

Також за останні два тижні не було жодних втрат позицій в бік населеного пункту Колісниківка. Ворог постійно атакує. Але там вдалося частково вибити його з Колісниківського лісу.

Загалом бойові дії на Куп'янщині дуже складні. Динаміка шалена. Є й позитивні здобутки. Попри численні штурми, ворог не зміг добратися до Куп'янська-Вузлового. На цей момент присутності ворога на цій частині Куп'янщини немає,

– підкреслив Федоренко.