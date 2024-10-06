Будують тунелі, аби підривати фортифікації ЗСУ: у "Хартії" розкрили тактику ворога на Харківщині

За останню добу на Харківському напрямку російські підрозділи активізували свою діяльність і здійснили штурмові дії, які успішно відбили українські захисники.

Водночас ворог використовує підземні логістичні маршрути для наближення до українських позицій. Про це в етері телемарафону розповів представник пресслужби бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов, передає 24 Канал.

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Окупанти на Харківському напрямку будують тунелі

Як розповів Дегтярьов, на Харківському напрямку ворог використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій, застосовуючи тактику, яка спостерігається ще з літа 2023 року на Авдіївському напрямку.

Окупанти риють тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд. За його словами, противник використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці.

Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди,

– розповів представник "Хартії".

Втім, Сили оборони регулярно змінюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів. "Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу та якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", – резюмував він.

До слова, нещодавно у районі населеного пункту Липці в Харківському районі 13 бригада оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України провела наступальну операцію. Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю.