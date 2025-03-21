"На забій відправляють": росіянки бідкаються, що їхні сини зникають у боях на Херсонщині

Російське командування шле на смерть молодь для боїв на Херсонських островах. Звідти ніхто не повертається.

Російські матері навіть до Путіна зверталися, але відповіді, звісно, не отримали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела.

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Росіянки закликають "підняти шум"

Росіянки мають закритий чат у телеграмі. Близько пів сотні матерів, сестер, дружин скаржаться на свавілля у російській армії.

Серед скарг – неможливість повернути тіла окупантів, які загинули у Херсонській області.

У мене брат загинув під Антонівським мостом, з 29 січня офіційно безвісти зниклий… Як мені пояснюють, що звідти ніхто не повернувся, і там живих немає,

– бідкається одна із жінок.

Пояснювальна від окупанта про дії на Херсонських островах / Фото джерел 24 Каналу

Інша жінка намагалася заагітувати написати колективні звернення Путіну. Учасниці чату навіть підтримали її.

"Треба такий шум підняти. Все мовчимо і ось, свавілля твориться. На забій продовжують відправляти. Ті, хто пропали, про них забули в частині", – пишуть вони.

Спроби достукатися до російської влади уже були. Росіянка розповіла, що вона Путіну писала і на гарячу лінію дзвонила під час прямої трансляції, але "він навіть не відповів". Скаржиться, куди тільки не зверталася – скрізь тиша.

Керівництво бригад не відповідає на дзвінки, і жодної інформації немає уже місяцями.

Нехай горять у пеклі ті, хто їх туди відправляє, твар*ки. Чомусь вони самі не пропадають, там всі цілі сидять у частині,

– написала родичка одного з окупантів.