Як бої у Кринках стали унікальними в історії світових воєн

Російські окупаційні війська продовжують робити спроби з блокування та витіснення українських підрозділів із Кринків.

Для цих цілей в основному застосовуються підрозділи 26-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії та 810-ї ОБр МП, яку ніяк не можуть знищити. Вони зведені в три тактичні групи, що діють з флангів Козачі Табори – Кринки, Корсунка – Кринки і фронтально з траси 2206 через лісовий масив.

Читайте також Що ми знаємо про російську економіку під час війни: спойлер – нічого

Росіяни готуються до інтенсивного штурму

При цьому група військ "Дніпро" зараз має ресурс близько 72,5 тисяч особового складу, комплектація якого це:

танки – близько 400 одиниць;

ББМ – близько 1 тисячі;

стовбурна артилерія – близько 530 одиниць;

РСЗВ – менше як 100.

Останніми днями відзначається з одного боку незначне зменшення загальної чисельності групи військ "Дніпро" за особовим складом, а з іншого – явний приріст за ББМ. З 20-х чисел грудня 2023 року щонайменше додалося 50 ББМ з урахуванням регулярних, щоденних втрат.

Це нарощування натякає на підготовку до більш інтенсивних штурмових дій у найближчій перспективі із застосуванням відповідної складової.

Крім того, між селом Пойма та Піщанівка з'явилася 3 ТВ 17-го ТП. Раніше 17-й танковий полк фіксували у районі Нової Маячки.

Цікаво Події будуть зашкалювати: на світ чекає насичений рік

Не безпідставним є припущення, що командування окупантів виношує плани витіснення Сил оборони України з Кринок до старту так званих виборів президента Росії. Окупанти хочуть, щоб плацдарм на лівому березі Херсонської області не псував загальну, ефемерну картину епічного наступу "за планом".

Якщо ж це не вдасться зробити до березня, то не здивуюся, якщо генерал Міхаїл Теплинський раптово спакує валізи і вирушить у відрядження до Сирії.

Крім того, посилення ділянки між Заплавою та Піщанівкою підрозділами 17-го танкового полку недвозначно натякає на деякі побоювання командування групи військ "Дніпро" щодо цієї ділянки, що нависає над розвилкою 2206 та Е-97.

Кринки – нова фаза війни

Недвозначним є те, що у грудні відправили на захід від Олешок підрозділи 24-ї МСП 70-ї МСД, а в район Підлісного – підрозділи 127-й ОРБр для посилення 404-ї МСП терморегулюючих вентилів територіальних військ противника. Мабуть, добірні ТрВшники не справляються там з чимось або кимось, але хто знає, з чим чи ким саме. Тому їм і підсипали батальйон розвідників.

Також до питання про доцільність плацдарму Кринок.

Кринки – це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група утримує плацдарм у протидії силам, які у 200 разів перевищують її за чисельністю. При цьому, не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотною складовою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів.

Зауважте Україна та Росія ведуть різні війни і готуватися нам треба до найгіршого

Кринки – це приклад нової фази війни: меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати окупантів в районі Кринок, особливо у механізованій складовій, просто непорівнянні з втратами Сил оборони України.

За час утримання плацдарму верифікованим є знищення понад сотні одиниць російської техніки. Траса 2206 перетворилася на цвинтар для ворожого війська. Низка підрозділів 328-го десантно-штурмового полку 104-ї десантно-штурмової дивізії були відведені для відновлення боєздатності, що зараз для росіян є дуже великою рідкістю.

Висновки? 300 спартанців нервово курять осторонь, при згадці про Кринки.