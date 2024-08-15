Ініціатива вже в України: Черник проаналізував успіхи на Курщині та удар по аеродромах Росії
Українські війська продовжують завдавати неочікуваних та ефективних ударів по ворогові в Курській області. А сили спеціальних операцій здійснили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення атаку на провідні військові аеродроми Росії.
Які наслідки вже помітні та чого чекати далі розповів в щоденному військовому зведенні 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Що чекає на Курськ
Українські війська просуваються в Курській області. Станом на 14 серпня близько 1000 квадратних кілометрів перебувають під контролем Збройних Сил України. Для порівняння площа Москви – 2 500 квадратних кілометрів.
Найвища кульмінація руху і швидкості вже позаду, хоча ми просуваємося далі. Противник має ресурс, вони точно будуть мобілізуватися, переконцентровуватися і перегрупуватися,
– зауважив Черник.
Він наголосив, що наразі ініціатива на полі бою перехоплена українським силам оборони. Україна наближається до точки перелому у війні.
Крім того, потужним показником стало захоплення російського міста Суджа, адже це велика логістична точка – величезний вузол шосейних доріг і великий залізничний вузол. А 90% всього, що ввозить Росія на фронт – доставляється саме залізницею.
"Як в організмі перерізати центральну артерію – він знерухомиться. Такий ефект має і перерізання стратегічних доріг. Чи це є частиною головного задуму – не маю жодного сумніву", – підкреслив військовий експерт.
Найбільший удар по аеродромах Росії
Джерела в українських силах оборони повідомили, що минулої ночі відбулася наймасованіша від початку повномасштабного вторгнення атака по військових аеродромах Росії. Вони били по "Борисоглєбську", "Балтимору", "Саваслєйці".
Російська ППО по-справжньому деградує. Росіяни заявили, що відмовляються від 33-міліметрових гармат на системах "Панцир-С1". Отже, вони не доцільні, не виконують своїх завдань, навіть боротьби із безпілотними системами,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
На уражених аеродромах була серйозна авіація – Су31, Су-34, також є інформація, що постраждав великий транспортний літак Ту-76.
Це саме той масштаб атак, якого ми очікували. Якщо дивитися глобально – ми точно перехопили ініціативу, на цю хвилину динаміка успіху на нашому боці. Разом з тим тримаймо емоції позитиву на твердій золотій середині,
– резюмував Черник.
Теми, які також аналізував Черник
- Петро Черник вважає, що в Росії можуть оголосити мобілізацію найближчими місяцями. Приводом для цього, зокрема пропагандистським, може стати Курська операція. Однак це може і обернутися проти Путіна, адже якщо знайдеться величезна кількість незадоволених росіян, то цю силу вони обернуть проти диктатора. Подібна спроба вже була торік із рейдом Пригожина.
- В Москві запроваджено посилено охорону. Черник вважає, що страх полягає першою чергою в наближенні української армії. Саме страх може стати підґрунтям для палацового перевороту.
- Черник вважає, що Росія цілком можливо готує масовану ракетну атаку по Україні, але не варто її прив'язувати саме до рейду в Курській області. Адже подібні атаки відбуваються з певною періодичністю вже понад два роки. Крайній удар був на початку липня, загальна періодичність в середньому 2 – 3 місяці.