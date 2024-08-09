У мережі показали ймовірне знищення російської військової колони під Рильськом: потужні кадри

У ніч на 9 серпня під Рильськом Курської області була знищена російська колона військової техніки. У мережі показали відео, на якому, ймовірно, видно момент атаки на неї.

Розбили колону у селі Октярбське Рильського району. За даними аналітиків, число загиблих там може сягати до пів тисячі солдатів.

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По росіянах, ймовірно, били з РСЗВ HIMARS

Швидше за все по колоні відпрацювали із HIMARS. Загалом на кадрах з місця події видно 14 спалених вантажівок.

На відео очевидця, який зняв наслідки удару вранці 9 серпня, можна нарахувати 14 вантажівок. У кузовах деяких із них видно тіла загиблих військових,

– пишуть журналісти.

До слова, кожна з вантажівок може перевозити до 35 повністю екіпірованих військових. Тому й припускають, що унаслідок удару за одну ніч російська армія могла втратити від 200 до 490 солдатів.

"Багато загиблих, частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3 – 4 роти – цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну", – бідкається шокований російський військовий експерт.

Цей інцидент під Рильськом прокоментував голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, у вантажівках перебували строковики.

Це були строковики. Путін обміняв їх життя на бажання атакувати Мирноград в Донецькій області. Фактично кинув помирати строковиків у Курській в обмін на своє божевілля",

– написав він.

Тим часом ворожі військкори обурені практикою російських військових рухатися колонами. Розлютило їх і те, що по росТБ показали, як військова техніка рухалася у напрямку Курської області.

"Особовий склад, як і раніше, везуть не в захищених від касет машинах типу "Тайфун", а у звичайних "Уралах" із тентами. Йшов третій рік війни. Ніхто нічого так і не зрозумів", – бідкається один із них.

У мережі показали відео ймовірного знищення ворожої техніки під Рильськом: дивіться відео