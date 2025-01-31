"Майже тотальне ігнорування": Путін згадує Трампа частіше за Курську область
- Володимир Путін майже не згадує про події в Курській області, де з серпня 2024 року триває операція Сил оборони України.
- У січні 2024 року Путін лише один раз згадав про Курську область, у той час як Дональда Трампа він згадав двічі.
Російський диктатор Володимир Путін майже повністю перестав згадувати події у Курській області, де з серпня 2024 року триває операція Сил оборони України. Він навіть Трампа згадує частіше.
За увесь січень Путін лише один раз згадав про Курську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське ЗМІ "Агенство".
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Як часто Путін згадує про ситуацію в Курській області
Як повідомляє російське видання Агентство, яке проаналізувало публічні виступи Путіна, зафіксовані Кремлем та пропагандистським агентством ТАСС, очільник РФ практично не коментує ситуацію в Курській області.
Журналісти наголошують, що у січні Путін лише один раз згадав про Курську область – у привітанні працівникам прокуратури. Водночас навіть про президента США він говорив частіше: Дональда Трампа російський лідер згадав двічі.
Таке мовчання збіглося зі сповільненням російських військових у регіоні, що може свідчити про невигідний для Кремля розвиток подій.
Згідно з даними OSINT-проєкту DeepState, у січні площа активних бойових дій у Курській області скоротилася на 33,4 квадратних кілометри, що стало найнижчим показником з початку операції ЗСУ. Станом на 30 січня українські війська утримують контроль над 439,5 км² території регіону, а ще 187 км² перебувають у "сірій зоні".