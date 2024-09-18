Оборона залишається динамічною, – Світан про бої на Курщині

В Курській області українські військові тримають в оточенні російське угруповання в Крем'яному. Подібних котлів для росіян є кілька, тим часом ЗСУ продовжують утримувати оборону.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що українським військовим потрібно брати в полон якомога більше росіян. Крім цього, ЗСУ можуть відрізати ще одну ділянку Курщини.

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Бої на Курщині

Полковник запасу ЗСУ розповів, що на Курщині є кілька "мінікотлів". Чим більше українські військові проводять атак, тим більше є бойових зіткнень. ЗСУ виконують основне завдання – сковування достатньої кількості російських військ.

Оборона українських військових залишається динамічною. ЗСУ намагаються зв'язати якомога більше російських військових,

– зазначив Світан.

На Курському напрямку росіяни намагаються зайти в "тіло" українських військ в районі Любимівки. ЗСУ ж мають декілька перспективних напрямків, для прикладу в сторону Кореневого та Глушкова. Ба більше, річка Сейм є перешкодою для окупантів.

За словами полковника запасу ЗСУ, росіяни зараз евакуйовують населення біля Рильська та постійно обстрілюють артилерією та КАБами український населений пункт Глухів, що на Сумщині, не просто так.

ЗСУ можуть відрізати весь цей оперативний котел за напрямком Глухів – Рильськ. Це один із варіантів, який можна побачити на карті,

– зауважив Світан.