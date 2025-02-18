Знищити Суджанський район: російська влада дала вказівку своїм військовим
- За вказівкою влади, російські війська щоденно обстрілюють Суджанський район на Курщині, використовуючи "Гради".
- Попри обстріли, українські військові евакуюють поранених цивільних росіян, передаючи їх Міжнародному Червоному Хресту.
Російські війська продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Для цього вони щоранку випускають пакет "Градів".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського для АрміяInform.
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Що зараз відбувається в Курській області
Полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що російська влада дала вказівку своїм військовим знищувати Суджанський район.
Щоранку випускають пакет "Градів". Б'ють по квадратах – по місту, по селах, які прилягають до міста Суджі,
– сказав він.
Попри регулярні обстріли, українські бійці прожовжують надавати допомогу цивільним росіянам. Зокрема військові займаються евакуацією поранених людей. За словами Дмитрашківськього, нині вже близько 10 осіб знаходиться в лікувальних закладах України, а загалом на територію України вивезено понад 100 людей.
Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії також нагадав, що 1 лютого росіяни завдали авіаційний удар по школі-інтернату у Суджі, де перебували місцеві мешканці. Тоді під завалами опинилися близько 100 людей, 85 осіб було евакуйовано в першу ніч після прямого влучання авіаційної бомби. Олексій Дмитрашківський наголосив, що люди зазнали поранень різного ступеня, а одна людина після отриманих поранень померла.
Зазначається, що подальша доля цих росіян тепер в руках Міжнародного Червоного Хреста. З моменту, коли евакуйовані перетнули кордон з Україною, вони були передані МКЧХ, який їх розмістив і зараз намагається забезпечити їхнє комфортне проживання.