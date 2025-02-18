Знищити Суджанський район: російська влада дала вказівку своїм військовим

Російські війська продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Для цього вони щоранку випускають пакет "Градів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського для АрміяInform.

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Що зараз відбувається в Курській області

Полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що російська влада дала вказівку своїм військовим знищувати Суджанський район.

Щоранку випускають пакет "Градів". Б'ють по квадратах – по місту, по селах, які прилягають до міста Суджі,

– сказав він.

Попри регулярні обстріли, українські бійці прожовжують надавати допомогу цивільним росіянам. Зокрема військові займаються евакуацією поранених людей. За словами Дмитрашківськього, нині вже близько 10 осіб знаходиться в лікувальних закладах України, а загалом на територію України вивезено понад 100 людей.

Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії також нагадав, що 1 лютого росіяни завдали авіаційний удар по школі-інтернату у Суджі, де перебували місцеві мешканці. Тоді під завалами опинилися близько 100 людей, 85 осіб було евакуйовано в першу ніч після прямого влучання авіаційної бомби. Олексій Дмитрашківський наголосив, що люди зазнали поранень різного ступеня, а одна людина після отриманих поранень померла.

Зазначається, що подальша доля цих росіян тепер в руках Міжнародного Червоного Хреста. З моменту, коли евакуйовані перетнули кордон з Україною, вони були передані МКЧХ, який їх розмістив і зараз намагається забезпечити їхнє комфортне проживання.