Росія не хоче перекидати підрозділи з гарячих точок на сході в Курську область, – NYT

Росія почала перекидати частину військ з України в Курську область. Водночас Москва не бажає виводити підрозділи з гарячих точок на сході України.

Під час операції у Курській області Україна досягає масштабного результату. Раптовий прорив кордону змусив Москву змінити свої плани бою в Україні.

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Росія не хоче виводити війська зі сходу

Американські військові аналітики стверджують, що Росія наразі відправила в Курську область підрозділи, які не воювали в гарячих точках на фронті. Водночас Кремль досі не перекидав бронетехнічні батальйони, які, на думку США, знадобляться Росії для відбиття вторгнення.

Наразі немає жодних ознак того, що Москва передислокувала війська з Донецької області на сході України, яку окупанти намагаються повністю захопити і де ведуть наступ протягом місяців.

Якщо Росія перекине підкріплення у великих кількостях з інших ділянок фронту, це може трохи полегшити задачу українським військам, які намагаються відбити невпинні російські атаки, особливо на сході України,

– йдеться в матеріалі.

Інститут вивчення війни також зазначив, що російська влада значною мірою покладається на призовників і елементи деяких регулярних і нерегулярних військових підрозділів, виведені з менш важливих ділянок лінії фронту.

Аналітики зазначають, вторгнення на російську територію триває другий тиждень, і українські військові також зіткнуться з певними викликами. Захопити більше територій стане важче, оскільки прибуде російське підкріплення, а утримання захопленої території піддасть позиції українських військових потенційно нищівним авіаударам.

До слова, раніше стало відомо, що російська влада оголосила "термінову евакуацію" в Глушковському районі Курської області. З самого селища Глушкове евакуювати населення будуть примусово.