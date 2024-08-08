Росіяни визнають, що Україна дбає про населення прикордонних територій, а Москва своїх кинула

Навіть російські пропагандисти визнають, що Україна дбає про життя населення прикордонних територій та здійснює евакуаці. Натомість Росія своє населення кинула та фактично обдурила.

За словами росіян, жителі прикордонних територій Курської області тепер навіть за бажання не можуть виїхати. На допис російського воєнкора Димитрієва звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.

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Росіяни не евакуюють жителів прикордоння

Воєнкор заявив, що вважає ситуацію в Курській області "роздутою" з воєнної точки зору. Однак, за його словами, є дуже неприємний момент, який "дуже погано характеризує російську владу".

Йдеться про евакуацію цивільного населення в Курській області, а точніше про її відсутність.

Росія ще нікуди не наступає, наступає Україна, але українська влада вже переймається евакуацією прифронтових сіл,

– написав пропагандист.

Натомість російська влада традиційно заявляє, що все під контролем.

Тобто росіяни, які мешкають у зоні бойових дій, учора могли прочитати в новинах, що все добре, всіх перемогли. А вранці виявити, що зона бойових дій розширилася, і тепер вони навіть за бажання вже не можуть її покинути,

– пояснив Димитрієв.

До слова, раніше в соцмережах з'явилося відео, як росіяни масово здаються у полон на КПП "Суджа". ЗМІ повідомляють, що зброю нібито склали близько 50 прикордонників.