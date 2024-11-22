Після підсилення росіян: ЗМІ дізналися, яку площу в Курській області зараз контролює Україна

Найбільша площа російської території, яка перебувала під контролем Сил оборони за увесь час Курської операції, перевищувала 1,2 тисячу квадратних кілометрів. Наразі цей показник значно зменшився.

Зараз українські військові контролюють близько 800 квадратних метрів ворожої території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на співрозмовника LIGA.net у командуванні Генерального штабу ЗСУ.

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Яку територію у Курській області контролює Україна

Як розповів співрозмовник видання, після того, як росіяни почали підтягувати сили та намагатися відновити контроль за Курською областю, українські захисники були змушені відступати, насамперед задля збереження особового складу.

За його словами, операція Збройних Сил України у Курській області зірвала російську стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, адже на тлі прориву кордону ворогу довелося перекидати додаткові підрозділи з півдня України.



Контрольована Україною територія у Курській області на мапі Deepstate (синім кольором) / Скриншот 24 Каналу

До речі, за останніми даними Генштабу ЗСУ, на території Курської області станом на сьогодні воює близько 50 тисяч елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, до яких долучили майже 11 тисяч північнокорейських військових.