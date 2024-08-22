"Ця кишеня закриється для них": тисячам росіян на Курщині загрожує оточення, – WSJ

Сили оборони України просуваються до оточення приблизно 3000 російських військових, які зараз притиснуті до річки в Курській області Росії.

Коли Росія намагалася запобігти оточенню своїх сил між річкою Сейм і кордоном, українці використовували ракетні системи Himars і безпілотники для ударів по понтонним переправам і мостовому обладнанню. Про це розповіли журналісти WSJ з посиланням на відомості наших військових.

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Росіяни можуть потрапити в оточення в Курській області

Зараз українські сили розширюють свій контроль уздовж кордону та завдають ударів по російським шляхам постачання. Раніше в Повітряних силах показали кадри ураження переправ росіян у Глушківському районі.

Військовий Андрій з 44-ї української артилерійської бригади, яка оперує західними артилерійськими гарматами М777, сказав, що переправлення росіян через річки часто проводяться в паніці, і в цей момент вони потрапляють під обстріли.

За словами видання, російські військові в районі річки Сейм відрізані від ліній постачання.

Тепер, коли ми підірвали три їхні мости, питання часу, коли ця кишеня закриється для них,

– сказав командир розвідувального підрозділу 14-го полку ЗСУ з позивним "Хорват".

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) також повідомив, що 21 серпня українські Сили оборони досягли незначного просування вперед у межах операції на Курщині. ЗСУ руйнують понтонні мости, використовуючи дрони, а також понтонну інженерну техніку.