Може стосуватися не лише Курщини: Мусієнко припустив нові цікаві дії від ЗСУ
Росія перекинула близько 30 тисяч особового складу на Курський напрямок. Це дає додаткові можливості Силам оборони України.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що бої в Курській області створили нові виклики для окупантів. Вони змушені перекидати власні сили та ресурси на цей напрямок. В іншому випадку їх би залучили на фронті в Україні.
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Чого очікувати далі
Як наголосив Мусієнко, наступ ЗСУ в Курській області не вичерпався. Він дещо сповільнився, але має потенціал для розширення. Буферна зона є надзвичайно важливою.
Нас задовольнить результат, що Росія зніме певні підрозділи та буде пробувати атакувати. Ми будемо відбивати ці атаки, бити ворога на його території та сковувати їхні сили. Я думаю, що 30 тисяч особового складу недостатньо, щоб витиснути українські сили з цього напрямку,
– зауважив Мусієнко.
Зрозуміло, що у такий спосіб Росія послаблює власне угруповання окупантів, яке перебуває в Україні. Цим можна скористатися. І наслідки для російських загарбників будуть поганими.
Не виключав би, що ми можемо скористатися ситуацією та, до прикладу, витіснити російські війська з Харківщини. Крок за кроком можна буде покращити тактичне положення. Ми можемо побачити цікаві та нестандартні рішення від нашого командування. І вони будуть стосуватися, можливо, не лише Курщини,
– зазначив Мусієнко.
Зверніть увагу! За даними ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав у секреті підготовку до операції в Курській області. Західні союзники не знали про плани України.