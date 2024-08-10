"Зробимо все для цього": Медведєв пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні

У Росії продовжується істерика на тлі подій у Курській області. Заступник голови Ради нацбезпеки Росії Дмитро Медведєв вдався до погроз країнам Заходу.

Так, колишній президент країни-агресорки пригрозив Німеччині російськими танками в Берліні на тлі новин німецьких ЗМІ стосовно ситуації у Курській області. Свою заяву він опублікував у соцмережі Х.

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Що заявив Медвєдєв

Медведєв погрожує Німеччині, що російські танки можуть "з'явитися" біля Рейхстагу в центрі Берліна. Таку реакцію у "вірного друга" російського диктатора Владіміра Путіна спричинила нещодавня стаття Bild, у якій йдеться про військову операцію в Курській області.

Німецька газета Bild опублікувала реваншистську статтю, в якій з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше у заступника голови ради безпеки Росії Дмітрія Медвєдєва почалася істерика на тлі цієї непередбачуваної для російської влади ситуації. Ображений таким розвитком подій російський політик заявив, що так звану "сво" потрібно розширити.

До слова, ЗМІ пишуть, що рейд в Курську область застав Кремль зненацька. Окрім того, там зауважують погане облаштування російськими військами кордону з Україною. Західні аналітики приголомшені маневром, який вдалося зробити прорвавши кордон російського регіону.