Відволікають чи планують наступ: навіщо Росія скупчує війська на Лиманському напрямку

За повідомленнями української розвідки, ворог скупчує сили на Лиманськуму напрямку в районі населеного пункту Кремінна. Це може свідчити про спробу відволікти українські сили оборони або спробу чергового наступу на цій території.

Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. До того ж російські окупаційні війська зараз намагаються оточити Бахмут, однак їм це не вдається, повідомив він.

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Гетьман припускає, що росіяни можуть розпочати наступ на Лиманському напрямку. За даними очевидців, туди заїхало багато російських військових.

Можна очікувати, що більш-менш потужний наступ буде з цього боку. Хоча це може бути відволікаючим маневром, аби перегрупуватися,

– додав військовий аналітик.

Гетьман підкреслив, що росіяни навчилися швидко перегруповуватися. Вони можуть за декілька годин перемістити велику кількість військ в інше місце. Однак поки видається, що окупанти планують певні наступальні дії саме на Лиманському напрямку.

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Хто воює на цьому напрямку

Військовий аналітик зауважив, що так звані елітні російські частини, лише номінально є такими. Адже вік полонених з цих підрозділів складає 18 – 20 років. За свідченнями військових, їхня поведінка на полі бою показує, що ці люди не мають жодного бойового досвіду.

Наприклад, коли розпочинається обстріл, замість того, аби розосередитися, вони починають окопуватися.

Вони так прочитали в бойовому статуті, їх так навчили, але їх просто перебивають. Тому номінально вони елітні, а формально – ні,

– зауважив Гетьман.

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