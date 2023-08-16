Ця ділянка ще стане гарячою: Жданов відповів, що відбувається на Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янський напрямок росіяни стягли близько 100 тисяч особового складу. Там вони вже здійснили кілька невдалих спроб прориву і можуть повторити це знову.

Таку думку на своєму ютуб-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він також пояснив, чому росіяни так прагнуть прорвати східний фронт.

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ЗСУ підсилили Куп'янський напрямок

Днями генерал Валерій Залужний побував на східному фланзі фронту, особисто відвідав усі бригади Лимано-Куп'янського напрямку.

Після цього спікер Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що було ухвалене рішення підсилити українські війська на цих відтинках фронту за допомогою більш щільної ешелонованої оборони.

Я гадаю, що Куп'янсько-Лиманський напрямок ще зіграє свою роль, він ще стане гарячим,

– додав Жданов.

Нагадаємо, що дві спроби наступу: спочатку на Куп'янському, а згодом на Лиманському напрямку ворога зазнали поразки.

Військовий аналітик вважає, що росіяни можуть вдатися до ще до однієї спроби відновити наступ на Куп'янськ, де достатньо вузько і на думку Валєрія Герасимова це може стати російською золотою карткою, яка врятує окупантів від розгрому на південній частині фронту, а саме в Запорізькій області.

На цей напрямок були залучені деякі українські резерви, але, за словами Жданова, це не той резерв, який є основним.

Жданов проаналізував ситуація на Східному фронті: дивитись відео

Яка наразі ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку