Розвідка Британії пояснила, чому бої навколо Кринок "незручні" для Росії

Минулого тижня Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ведуть важкі бої на лівому березі ріки Дніпро. Один із українських форпостів знаходиться біля села Кринки, з яких наші військові намагаються вибити агресора.

Як зазначили у британській розвідці, українські морпіхи продовжують утримувати плацдарм на лівому берегу Херсонщини, незважаючи на потужні удари російських загарбників.

Дивіться також Росіяни істерять, а Шойгу їх втішає, – в ISW оцінили ситуацію на лівому березі Херсонщини

Що говорить британська розвідка

У звіті зазначено, що запеклі піхотні бої відбуваються навколо села Кринки із застосуванням різноманітного типу озброєння, а пересічна та лісова місцевість ускладнює завдання бійців.

"Україна досить ефективно використовує малі атакувальні БпЛА (імовірно, йдеться про FPV-дрони – 24 Канал), тоді як російська авіація здійснює велику кількість вильотів задля підтримки своєї піхоти, випускаючи авіабомби з-за меж радіусу дії української ППО", – повідомила розвідка.

Також у звіті названо бої за Кринки "меншими за головні битви у війні". Проте, підкреслює британська розвідка, ці бої є вкрай незручними для російського командування, адже минулого року, відходячи з Херсону, окупанти сподівалися, що зможуть утримувати лінію розмежування по річці Дніпро.

Ворог розраховував, що на цьому напрямку буде зберігатися тиша, і це мало дозволити йому звільнити частину підрозділів для виконання інших завдань. Тепер же окупанти навпаки змушені відправляти підкріплення на Херсонщину.

Інші подробиці боїв на лівому березі Дніпра