Бої на Миколаївщині ідуть по всіх напрямках, – Кім

Окупанти продовжують наступ на Миколаїв, проте Збройні Сили України відбивають атаки та зупиняють противника. Бої наразі йдуть по всіх напрямках.

Загалом на Миколаївщині боїв зараз йде багато. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Ще зранку на Миколаївщині українські захисники вибивають ворожі війська. Продовжуються бойові дії. Раніше Віталій Кім розповідав, що також відбувається "зачистка" деяких сіл.

Загалом ситуаці в місті нормальна – є газ, вода, працює електротранспорт.

Додамо, що 13 березня снаряд окупантів впав просто біля магазину у Миколаєві. Там загинули 9 людей, які стояли у черзі за продуктами та банкомату.

Важливо – відео з поля бою, де розвивається контрнаступ ЗСУ: