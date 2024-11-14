Бахмут, Авдіївка та Харківщина: боєць розповів про особливості напрямків, де була 3 ОШБр

Збройні Сили України боронять наші землі на всіх напрямках фронту. Кожен відтінок бойових дій має певні особливості, які дають змогу нашим захисникам протистояти окупантам.

Боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Тунець" розповів 24 Каналу, що він та його побратими були під Бахмутом, в Авдіївці, а зараз обороняють Харківщину. За його словами, на кожному із цих напрямків важко.

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Особливості бойових дій

Військовий поділився особистим спостереженням. Під час боїв з окупантами йому "найбільше сподобалася Авдіївка".

Це був перший досвід саме в міських боях. Там завжди було де сховатися. Посадка це зовсім інше. Місто – це можливість проявити всі свої знання та вміння, які було отримано під час тренувань,

– сказав він.

На думку бійця, у місті легше виконувати бойові завдання чи тримати оборону, попри активні штурмові дії противника.

Варто підкреслити, що Третя окрема штурмова бригада провела успішну операцію на Харківщині, відбивши полонених і ліквідувавши ворожу ДРГ. На Покровському напрямку ЗСУ вдалось стримали ворога біля кількох населених пунктів.