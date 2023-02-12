Осліпили та знищили ворога: артилерія прикордонників добре попрацювала під Бахмутом

Ворог не припиняє своїх спроб прорватися та захопити місто-фортецю Бахмут. Саме тут станом на 12 лютого йдуть найзапекліші бої.

Ба більше, захисникам України не раз доводиться переходити у ближній бій, щоб вибити загарбників з приміської забудови. Однак скільки б окупанти не докладали зусиль, завдяки майстерності українських військових вони зазнають втрат.

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За один бій ліквідували понад 10 окупантів

За даними Держприкордонслужби, найбільше, до 4 піхотних груп ворога, прикордонна артилерія ліквідувала в районі Бахмута.

В одному з боїв у передмісті Бахмута військовим України влучним пострілом вдалося знешкодили ворожий БпЛА, чим вони буквально осліпили окупантів. Адже завдяки цій "пташці" вони коригували свої дії та вогонь.

Це було прекрасною нагодою провести позиційну контратаку у "тумані війни". Тож слідом за втратою "очей" на росіян посипався град з куль стрілецької зброї, автоматичних й протитанкових гранатометів. Завдяки цьому стрілецький підрозділ відкинув російських зайд та ще й завдав їм втрат.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, втрати противника у цьому бою становили 11 загиблими та 6 пораненими.

Втрати Росії станом на 12 лютого

Варто зазначити, що військові України регулярно завдають окупантам шалених втрат. І не лише в особовому складі, а й у техніці. Так, станом на ранок 12 лютого Генштаб повідомив, що за останню добу вдалося ліквідувати ще 900 одиниць особового складу. Завдяки цьому загальна кількість знищених окупантів з початку повномасштабної війни сягнула показника в 137 780 осіб.

Щодо техніки, то вдалося знищити:

13 танків (загалом 3280 одиниць);

14 бойових броньованих машин (6488);

17 артилерійських систем (2287);

2 РСЗВ (465);

1 літак (296);

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (2007);

14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5148);

1 одиницю спеціальної техніки (215).

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