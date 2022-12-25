Росіяни "видихаються" і шукають нагоду для паузи: в ISW проаналізували бої під Бахмутом

Під Бахмутом продовжуються тяжкі бої. Не дивлячись на те, що окупанти вкладають величезні ресурси та щосили намагаються прорвати оборону і захопити місто, ЗСУ не дають їм цього зробити.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що росіяни сповільнилися на цьому напрямку і вже не можуть підтримувати такі ж темпи своїх наступальних операцій. Ймовірно, окупанти шукатимуть можливості для тактичної чи оперативної паузи.

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Темпи просування росіян в Бахмуті сповільнилися

Фахівці ISW помітили, що останні кілька днів російські війська уповільнили темпи свого наступу на Бахмут та навколишні населені пункти. Російські військові блогери водночас стверджують, що українські сили відтіснили елементи групи Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Міноборони Великої Британії 24 грудня заявило, що за їхніми даними загарбники не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабного наступу. А ми зауважимо, що ведення воєнних операцій уздовж всієї лінії фронту в Україні вимагає від окупантів щоденного витрачання великої кількості снарядів та ракет.

Невпинний і дорогий тиск Росії на Бахмут також може погіршити здатність Росії переслідувати довгострокові цілі на Донбасі,

пояснюють експерти.

Противники намагатимуться продовжити інтенсивність бойових дій. Проте, ймовірно, їм знадобиться пауза, щоб відновити, аби відновити сили.

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