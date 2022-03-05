ЗСУ продовжують нищити російських окупантів та звільняти від орків українську землю. Наші герої тотально переважають противника за майстерністю та мотивацією.

Відважні українські герої продовжують бити ворога біля Миколаєва. Окупанти роблять спроби огризатися, але результати цих потуг просто вбогі.

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Обмін "люб'язностями" під Миколаєвом

Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, спроба орків завдати шкоди ЗСУ ганебно провалилася. Ворог випустив у сторону три залпи з установки "Смерч". Усі пройшли мимо, результат – 3 поранених українських військових.

Наші герої вирішили показати окупантам, як діє справжня найсильніша армія світу. ЗСУ дали по позиціях ворога лише один залп, але результат просто вражаючий: 70 вбитих та 300 поранених.

Така шалена відмінність у військовій майстерності українських героїв та "заблукавших" орків розбиває міф про потужність армії окупанта та доводить, що звільнення України від ворога та перемога є невідворотними.

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