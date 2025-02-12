Влучна робота дронів: на Покровському напрямку знищили російську бронетехніку та десант

Бійці ЗСУ продовжуть знищувати ворожу техніку та російських окупантів. На гарячому Покровському напрямку російські війська атакують з різних видів озброєння, залучають бронетехніку та проводять наступи. Однак ворог не може ховатися від українських ударних дронів.

Так днями військові 71 окремої єгерської бригади знищили російську техніку разом із десантом. Про це повідомляє 24 Канал на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ знищують росіян на Покровському напрямку

Українські захисники атакували ворога ударними FPV-дронами. Кілька боєприпасів, що скинули з БпЛА, пошкодили російську бронетехніку, яка рухалася українськими полями. Разом з машинами було ліквідовано та поранено й кілька десятків окупантів. Бійці продемонстрували влучну роботу, яка допомогла зупинити ворожий штурм.

Пілоти БпЛА бригади FPV-дронами зі скидами, не залишають без уваги ні ворожу техніку, ні піхоту,

– йдеться в повідомленні.

Відтак, спроби російської армії прорвати оборону ЗСУ зазнали краху.

Успішна робота бійців ЗСУ проти ворожої техніки та піхоти: відео

Дрони допомагають військовим на фронті

Як раніше розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Україна нарощує кількість безпілотних систем. Наші дрони лише за січень знищили понад 66% російської техніки на полі бою. Завдяки БпЛА захисники тримають окупантів якомога далі від своїх окопів, а також обороняють позиції.

У планах військового командування є збільшення кількості дронів у механізованих бригадах, що дозволить посилити їхню бойову спроможність.