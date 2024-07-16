Пекельні бої на Покровському напрямку: потужні кадри роботи БМП Bradley з GoPro

16 липня 2024, 00:35
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Українські захисники показали атмосферу бою за підтримки БМП Bradley. Наголосили, що всі сили та засоби мають бути спрямовані на підтримку піхоти.

47 окрема механізована бригада оприлюднила відео з GoPro. Зазначила, що на кадрах працюють два екіпажі 3 мехбату на найпекельнішому Покровському напрямку.

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БМП Bradley на Покровському напрямку

Всі сили та засоби мають бути спрямовані на підтримку піхоти — артилерія, важка бронетехніка, дані розвідки та активна взаємодія з іншими підрозділами,
– підкреслили в 47 бригаді.

Атмосфера бою за підтримки БМП Bradley: дивіться відео

До речі, у "Маґурі" показали відео, як воїни спеціального батальйону "Шквал" вже доводять свою ефективність та вмотивованість на полі бою на Покровському напрямку.

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Бійці "Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції. Гідний результат справжніх левів!
– заявили в бригаді.

Коротка довідка. Батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі. Сформований з добровольців, що самостійно ухвалили рішення захищати Україну.
Автор: Юлія Муріна