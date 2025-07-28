Загрози з трьох боків, – Лакійчук проаналізував ситуацію в Покровську

Російські окупанти імітували захід у Покровськ, відео розлетілось соцмережами, його, звісно, підхопили кремлівські пропагандисти. Очевидно, це виявилось фейком, але ворог продовжує намагатись штурмувати околиці міста.

Покровськ залишається ключовим напрямком оборони українських сил. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що окупанти тиснуть одразу з 3 напрямків.

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З яких боків росіяни тиснуть на Покровському напрямку?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" зазначив, що з кожним днем на Покровському напрямку ситуація загострюється. Ворог намагається штурмувати Покровськ з боку населеного пункту Селидове, що південніше від міста, а також прорватись до траси Покровськ-Павлоград.

Крім того, росіяни провались на трасу Покровськ-Костянтинівка. Однак розвинути успіх у два боки не змогли. Тому їхнє командування прийняло рішення розвернутись в бік Покровська. В такий спосіб маємо загрози з трьох боків,

– пояснив він.

Лакійчук зауважив, що існує реальна загроза, що бої на цьому напрямку можуть перерости у вуличні бої в Покровську. Російські ДРГ намагаються прорватись до міста. Хоч Сили оборони їх знищують, це все одно свідчить про розвідувальну роботу окупантів, адже за їхньою роботою стежать ворожі дрони.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Росіяни роблять собі позначки, де наша оборона має опір. Тобто через смертників (ДРГ – 24 Канал) слідкують за обороною міста. Загроза є. Однак чи зможе Путін і його банда захопити місто – це велике питання", – сказав він.

До слова, офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький повідомив, що росіяни готові зазнавати величезні втрати на Покровському напрямку. Окупанти переважно відправляють у "м'ясні штурми" тих, хто перебуває на найнижчий соціальній планці – з сіл, з російської глибинки.