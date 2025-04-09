Просування росіян на Покровському напрямку нема, – майор запасу озвучив чим це пояснюється

На Покровському напрямку в Донецькій області станом на ранок 9 квітня за добу українські бійці зупинили 58 штурмових і наступальних дій російської армії. Там спостерігається сповільнення руху противника.

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в етері 24 Каналу пояснив це високим рівнем військової підготовки українських захисників, які тримають оборону Покровського напрямку.

Дивіться також ЗСУ утримують Покровськ, росіяни просунулися на 6 напрямках: огляд фронту від ISW

Що відбувається на Покровському напрямку?

Якщо проаналізувати статистику, то кількість бойових зіткнень та штурмів росіян, як зазначив Гетьман, не зменшилась. Цифра стабільно велика, третина всіх боїв відбувається саме на Покровському напрямку.

Можна припустити, що кількість штурмів залишається майже незмінною, а от кількість залучених до них сил з боку Росії, могла трохи зменшитись. Хоча середньостатистичні втрати противник на Покровському напрямку несе такі ж як раніше. Це, зі слів військового експерта, означає, що росіяни здійснюють наразі аналогічні штурми як 1 – 4 місяці тому.

"Тоді ми не говорили, що противник не може просунутися, бо йому чогось не вистачає, ми пояснювали це зміною керівництва угруповань, певних наших підрозділів, долучення резервів. Ми наголошували й тоді на фаховості наших ЗСУ щонайменше на цьому напрямку", – наголосив Гетьман.

Зараз, як зауважив ветеран російсько-української війни, нічого суттєво не змінилося, але деякі експерти заявляють, що буцімто у росіян вичерпався ресурс. Гетьман вважає, що це не так.

ЗСУ стабілізували лінію фронту, завдали чотири контрудари на Покровському напрямку і продовжують стримувати такі самі шалені штурми ворога. Просування росіян на Покровському напрямку немає,

– повідомив Гетьман.

Однак він зауважив, що в окупантів можуть бути на цьому напрямку фронту деякі локальні успіхи. Так, на декілька днів ворог захопив трасу Покровськ-Костянтинівка через Мирноград, аби порушити логістику українських сил, але ЗСУ цю позицію відбили. Військовий експерт підсумував, що сьогодні неможливість ворога просуватися на Покровському напрямку пов'язана виключно з тим, що українські бійці ведуть оборонні дії фахово.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія окреслила на Покровському напрямку три тактичні цілі. Зокрема, ворог посилив наступальні дії, прагнучи захопити Покровськ і Мирноград. Росіянам складно рухатися на південь і південний захід від Покровська. Саме там ЗСУ сконцентрували більшість контратак за останні два місяці.