Лізуть дуже активно, – волонтерка розповіла, куди рвуться росіяни на Покровському напрямку
Покровський напрямок залишається одним із найскладніших по всій лінії фронту. Росіяни шукають слабкі місця української оборони та намагаються ними скористатись.
Так, на цьому напрямку окупанти активно лізуть у напрямку 4 населених пунктів. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, наголосивши, що важкі бої тривають й на сусідньому напрямку.
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Куди рвуться росіяни на Покровському напрямку
За словами волонтерки, на Покровському напрямку російські штурмові та наступальні дії не припиняються.
Лізуть дуже активно, особливо в напрямку Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Лисівки, за якою йдуть населені пункти, які є околицями Покровська,
– розповіла Статна.
Волонтерка додала, що Покровський напрямок завжди був складним, росіяни не припиняють тут наступальні дії з жовтня 2023 року. Вже 11 місяців ворог його намагається атакувати. Окупанти шукають слабкі місця, прогалини у нашій обороні. Цим вони і користуються.
Покровський напрямок: дивіться на карті
Також вона наголосила на складній ситуації на Курахівському напрямку, де окупанти активно лізуть в напрямку Гірника та Цукуриного. Крім того, важкі бої тривають в районі Вугледару.
"Тут має бути наша максимальна увага як волонтерів та громадян України. Це наш регіон і ми тут будемо працювати до кінця", – підкреслила Статна.
24 Канал закликає читачів долучитись до збору на допомогу українським підрозділам на Покровському напрямку. Збір триває на FPV-дрони, які один підрозділ може використати за день у кількості понад 100 штук. Переказ коштів можна здійснити за цим посиланням.
До слова, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що наступ росіян на фланги Покровського напрямку посилились, адже він є останнім перед осінніми дощами, які ускладнять рух техніки, ворог вичерпує сили, які були підготовлені для весняно-літньої операції.