На прикордонні – бої, ворог намагається прориватися і рухатися в бік траси до Суджі, – ЦПД

Російські окупнати продовжують наступати біля кордонів Сумської області. Ворог хоче контролювати трасу, яка веде в Суджу Курської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Ситуація на прикордонні Сумщини

Вже кілька тижнів російські війська намагаються взяти під контроль прикордоння Сумської області, звідки б вони могли завдавати ударів по українській логістиці, що рухається до Курської області.

Сили оборони стоять на захисті прикордоння, аби ворог не міг розширити зону бойових дій або просунутися вглиб України. Відомо, що росіяни намагаються прорватися, використовуючи лише штурмові групи без техніки.

Наразі російські штурмовики знову здійснюють прорив і рухаються в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині. В прикордонні продовжуються складні бої,

Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам,

– повідомив Андрій Коваленко.

Росіяни прорвали українську оборону в Курській області

За інформацією "Української правди", росіяни змогли прорватися через український рубіж оборони південніше Суджі. ЗСУ роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

Відбувся прорив (українського – 24 Канал) району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення,

– пояснив співрозмовник видання.

Офіційно Збройні Сили України не коментували прорив оборони.

У Курській області вороги наступають поступово з грудня. Вони зайшли в Курилівку біля Суджі, тож одна з українських бригад мала покинути позиції. Надалі штурми начебто стали систематичними.

Ймовірно, цей прорив росіянам потрібен також для просування до ключової дороги Суми – Юнаківка – Суджа та взяти її під контроль.

Дорога від Юнаківки до Суджі: показуємо на карті

Найгарячішою зараз є територія біля села Новеньке в Сумській області, яка відображається як "сіра" зона.