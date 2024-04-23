Росіяни не зрозуміли, що відбулося: бійці Нацгвардії просунулися у Серебрянському лісі

Нацгвардії вдалося досягти певного успіху у Серебрянському лісі, що у Луганській області. Трьом бригадам вдалося повернути частину території.

Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, це вдалося зробити відносно легко, адже росіяни навіть не встигли усвідомити, що сталося.

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Успіхи Нацгвардії

Олександр Півненко розповів, що три бригади Національної гвардії просунулися у Серебрянському лісі та повернули під контроль певну ділянку території.

Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось,

– повідомив Півненко.

Він зазначив, що батальйонно-тактичну групу створили з певних підрозділів бригад оперативного призначення. Командувач розповів, що група добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиваючи спроби росіян наступати. Окрім цього, їй також вдається й відвойовувати певні території.

Ситуація на фронті